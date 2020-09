San Marino: una rassegna letteraria dedicata allo sport

Eventi

Repubblica San Marino

15:24 - 03 Settembre 2020

Gianluca Di Marzio.

Si chiama “Oltre il titolo” ed è la rassegna letteraria dedicata allo sport e ai suoi narratori che la Segreteria di Stato con delega all’Informazione e allo Sport ha organizzato per la prossima settimana.



Dall’8 al 12 settembre 2020 saliranno in Repubblica celebri scrittori e giornalisti sportivi per presentare le loro pubblicazioni o per raccontare tramite narrazioni e interviste, storie di atleti, di passione e risultati storici.



Si comincia l’8 settembre alle 19 con la presentazione del libro del giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato dedicato al boom del calcio femminile. Ospite d’onore per una serata di grande prestigio, il Commissario Tecnico della Nazionale femminile italiana Milena Bertolini.



Il 10 settembre, sempre dalle 19, tocca a Nicola Roggero parlare della sua ultima fatica letteraria. Il celebre giornalista, anche lui voce e volto di Sky Sport, storico commentatore dell’atletica mondiale, si cimenta con il calcio e presenta il libro Premier League, il racconto epico del calcio più entusiasmante di tutti i tempi. La serata si aprirà però con lo stesso Roggero che interverrà in un talk show condotto da Alessandro Alciato sulle “Olimpiadi sospese”, ovvero sulla storia del rinvio dei Giochi di Tokyo2020 e durante il quale si toccherà inevitabilmente il tema dell’atletica leggera mondiale.



L’11 settembre dalle 21 l’obiettivo si sposta sul mondo della Formula Uno con la presentazione de “Il grande libro della Formula Uno” di Umberto Zapelloni e Luca Del Monte. Zapelloni, storica firma del giornalismo dedicato ai motori e Del Monte, capo della comunicazione Maserati, si confronteranno nel talk show “La Rossa e le altre” incalzati dal conduttore Sky di Race Anatomy Fabio Tavelli. Alla serata parteciperà anche il Segretario di Stato per lo sport Teodoro Lonfernini. Al termine dell’appuntamento lo stesso Fabio Tavelli presenterà una narrazione su “La Formula Uno ai tempi del Drake”.



Il 12 settembre dalle 21 si chiude la rassegna insieme ai celebri volti della “squadra calciomercato di Sky. Guidati da Gianluca Di Marzio si confronteranno sugli intrighi e le curiosità del calcio(mercato) Marco Nosotti, Alessandro Alciato e Mario Giunta che racconterà anche la sua nuova pubblicazione dedicata al Fantacalcio.



Le serate, ad ingresso gratuito, si terranno in Piazza della Libertà. L’accesso alla platea è consentito fino al riempimento delle sedie posizionate nel rispetto del distanziamento e con la mascherina indossata. In caso di maltempo gli eventi verranno spostati in location differenti.