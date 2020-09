La nuova serie animata della Rainbow 44 Gatti in anteprima nei Giometti Cinema

Eventi

Riccione

| 15:00 - 03 Settembre 2020

44 Gatti, la nuova serie animata della Rainbow presentata a Riccione.

Un evento unico ed esclusivo, la Premiere organizzata da Rainbow e da Giometti Cinema. I nuovissimi episodi di 44 Gatti, la serie tv più amata da grandi e piccoli, già fenomeno di costume, saranno presentati in anteprima nei Giometti Cinema. L’evento di apertura si terrà a Riccione sabato 12 settembre.



Un’occasione imperdibile per le famiglie che, immerse nella magica atmosfera del cinema ed in totale sicurezza, potranno assistere in anteprima mondiale alle nuove avventure del cartone e soprattutto a quella di “Gatto Carlo”, il gattastico presentatore con le sembianze e la voce di Carlo Conti che sarà uno dei personaggi degli episodi in onda su Rai Yoyo ad ottobre.



Dalle ore 17 di sabato 12 settembre, al Palariccione (Palazzo dei Congressi) si potrà assistere a un mini spettacolo live con Lampo, Milady, Milou e Polpetta con Meet&Greet dedicato, sfilare sull’orange carpet coi protagonisti della serie e prendere parte alla merenda gattastica. I ballerini della Rainbow crew terranno una lezione di danza per imparare le coreografie di 44 Gatti e ci sarà la possibilità di visitare la struttura celebrativa dei magici 25 anni di Rainbow. Questi saranno gli ingredienti di una giornata che regalerà un’esperienza indimenticabile da vivere a 360 gradi.

A seguire tutti in sala per un’ora di avventure, con contenuti esclusivi e 4 episodi inediti.



Domenica 13, le proiezioni continueranno al Cinema di Riccione e arriveranno anche nei Giometti Cinema di Prato, Matelica, Rimini (ore 15), Tolentino (ore 18.30). All’orario indicato in questi ultimi due cinema, ci sarà la possibilità di fare un saluto in sala coi Buffycats.



Prodotta da Rainbow in collaborazione con Antoniano e Rai Ragazzi, 44 Gatti è la serie rivelazione che da novembre 2018 sta conquistando un pubblico sempre più ampio, sia in Italia che all’estero. Il successo del classico prescolare made in Italy, nato dall’estro di Iginio Straffi, fondatore e guida del gruppo Rainbow, è in continuo aumento con ascolti e diffusione sempre più capillare a livello mondiale, grazie alla grande attenzione alla qualità del prodotto, ai temi universali, ai contenuti educativi e alle canzoni tratte dal repertorio dello Zecchino D’Oro cantate dal Coro dell’Antoniano.