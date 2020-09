Appassionati delle due ruote a San Leo per il Cicloraduno di Mtb

Turismo

San Leo

| 14:59 - 03 Settembre 2020

Al centro Giacomo Saccani e Leonardo Bindi.

Sulle tracce di San Leo è un appuntamento molto atteso dagli appassionati delle due ruote e si svolge tutti gli anni all’ombra della Fortezza del borgo della Valmarecchia.



Un cicloraduno per Mtb di 37 Km, con 1.250 mt di dislivello (possibilità di tagliare al primo ristoro).



In questa manifestazione, che si terrà domenica 6 settembre, sono previsti 3 percorsi segnalati per Mtb o Gravel, un ristoro lungo al B&B Le Due Rocche e pasta party finale al Ristorante Alchimia.



“E’ nostra intenzione potenziare ulteriormente questo tipo di manifestazioni allargandole sia alla mountain bike che all’under 23” dichiara Giacomo Saccani consigliere delegato allo sport del Comune di San Leo, che prosegue “Sono eventi che, oltre al loro importante valore sportivo, danno la possibilità di far conoscere e apprezzare le bellezze naturali del nostro territorio e le eccellenze di cui siamo orgogliosi.”



In questo cicloraduno saranno premiate le prime 5 società più numerose. Il ritrovo e le iscrizioni si tengono in Piazza Dante. Partenza alla francese dalle 7:30 alle 9:00. Per informazioni: 331 3782958 (Paolo)