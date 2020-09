A Rimini aumentano le prostitute sanzionate nel periodo estivo, nonostante il Covid-19

Attualità

Rimini

| 14:23 - 03 Settembre 2020

Contrasto alla prostituzione e all’attività dei cosiddetti pallinari sono due dei versanti su cui, nel corso dell’estate, si sono concentrati con servizi mirati gli sforzi della polizia locale di Rimini.



In particolare sono state 271 i verbali elevati a prostitute operanti su strada per la violazione dell’ordinanza contingibile e urgente messa a punto dal Comune di Rimini per il contrasto del fenomeno entrata in vigore dal mese di maggio scorso. Un dato in netta crescita – erano stati 191 nel 2019 i verbali elevati sia per la violazione delle ordinanze che per il regolamento comunale – a cui si aggiungono i 7 verbali elevati a clienti con una sanzione di 400 euro. E’ sui viali della marina che si concentra soprattutto il fenomeno. 130 sono stati infatti i verbali elevati su viale Regina Margherita, 45 sulla statale 16, 29 su viale Principe di Piemonte, 15 su viale Regina Elena, 12 su via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 su via XXIII Settembre.



Sul fronte dei “pallinari”, che privilegiano anch’essi i luoghi della passeggiata serale lungo i viali di Marina Centro, 68 sono stati i verbali elevati – mille euro la sanzione prevista - alle quattro squadre organizzate di giocatori delle tre carte provenienti dalla Romania e Campania, sorprese all’opera dagli agenti grazie a delle specifiche modalità del servizio che vedono in primo luogo operare gli agenti in più pattuglie e in borghese, per poi, dopo aver isolato il “palo”, sorprendere i pallinari mentre sono intenti ad operare sui “tavolini da gioco” dove purtroppo non sono rari i turisti, anche stranieri, che si accalcano prima di essere truffati. Nel 2019 i verbali erano stati 9 in quanto nel 2018, oltre ai 115 verbali elevati gli operatori della Polizia locale riminese erano riusciti a porre in arresto 12 pallinari.



Sono stati infine nove i verbali elevati per violazione del regolamento comunale, con una sanzione di 200 euro ognuno, per bivacchi sull’arenile su aree pubbliche come nella spiaggia libera di piazzale Boscovich dove, a cavallo di Ferragosto, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Rimini con il rinforzo delle Unità cinofile e agenti in borghese provvedendo a identificare oltre 40 persone, poi allontanate, e a far smontare le tende posizionate in particolare a ridosso degli scogli lato palata.