Sagra Musicale Malatestiana: concerto d'apertura trasmesso su maxischermo in piazza Cavour

Eventi

Rimini

| 13:41 - 03 Settembre 2020

Cecilia Bartoli.

Il giorno 16 settembre alle ore 21, in occasione del concerto inaugurale della 71a Sagra Musicale Malatestiana, la piazza Cavour sarà allestita per consentire di assistere gratuitamente all’evento trasmesso in diretta su maxi schermo. Salirà sul palco del Teatro Galli, Cecilia Bartoli accompagnata da Les Musiciens du Prince. I posti saranno a sedere, numerati e distanziati per mezzo di tavolini. Le sedute della piazza saranno suddivise in zone. Ogni zona avrà un bar di riferimento a cui sarà possibile ordinare una consumazione che dovrà essere servita prima dell’inizio del concerto.

A spettacolo iniziato non sarà più possibile lasciare il proprio posto o ordinare al bar: il pubblico all’aperto sarà tenuto ad osservare gli stessi comportamenti del pubblico in sala. Bisognerà evitare quanto più possibile gli spostamenti, sarà vietato fumare, dovranno essere spenti i cellulari. La durata del concerto sarà di 90 minuti circa senza intervallo.



Informazioni sul programma e prenotazioni (dal 5 settembre) sui siti della Sagra musicale Malatestiana e del teatro Galli.



In caso di impossibilità a partecipare si chiede gentilmente di darne tempestiva comunicazione. L’accesso alla piazza sarà consentito dalle ore 18 previa verifica dell’avvenuta prenotazione. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina fino al raggiungimento del proprio posto, in ogni eventuale spostamento e al momento dell’uscita dalla piazza.