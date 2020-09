Rivoluzione viabilità in via Sacramora a Rimini: senso unico di marcia dalla prossima settimana

| 13:35 - 03 Settembre 2020

Dalla prossima settimana partiranno a Rimini i lavori finalizzati a trasformare via Sacramora da strada con doppio senso di circolazione a strada a senso unico con corsia preferenziale riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale e scolastico, oltre al servizio dei taxi. Nella giornata di lunedì (7 settembre) le squadre di Anthea provvederanno nella realizzazione della segnaletica orizzontale a cui farà seguito, presumibilmente da mercoledì, l’ordinanza che disciplinerà la nuova viabilità per avere così qualche giorno di rodaggio del senso unico prima dell’inizio della scuola.



LA SCELTA DELLA GIUNTA GNASSI. L'amministrazione comunale di Rimini motiva così la decisione: "In primo luogo la ripresa dei lavori sul lungomare nord che ha spostato a monte la linea 4 in servizio fra Rimini e San Mauro Mare". Una linea strategica che ora, da lunedì 31 agosto, nel tratto fra Rivabella e Viserbella subirà delle modifiche adottando in entrambi i sensi di marcia il nuovo tragitto sulle vie Coletti - XXV Marzo – Sacramora – Pinzi – Curiel – Marconi - Popilia - SS16 - Grazia Verenin - Borghesi.



"Lunedì 14 settembre sarà poi la volta del trasporto scolastico chiamato all’arduo compito di trasportare migliaia di studenti a scuola facendo convivere le necessità del servizio con i protocolli anticovid, comportando un aumento dei mezzi pubblici in movimento in un orario determinato e ristretto", prosegue l'amministrazione comunale, che aggiunge: "Accanto alla problematica della realizzazione del nuovo Parco del Mare e della ripresa dell’attività scolastica scuola, poi, è previsto a fine mese l’avvio dei lavori per la realizzazione dei due sottopassi che comporterà l’interruzione del traffico ferroviario nel tratto compreso tra la vicina stazione di Viserba e la stazione di Rimini, che sarà sopperito dalla disponibilità della linea 4".



Così si è deciso di procedere in tempi brevi "ad una riorganizzazione dell’assetto della mobilità pubblica e a procedere in via sperimentale verso una nuova organizzazione della viabilità su via Sacramora, dove sarà creata una corsia preferenziale per i mezzi pubblici in direzione dal centro città al centro studi, tra le vie XXV marzo e Morri".



Una nuova viabilità che in direzione nord – sud rimarrà promiscua e invariata, mentre su quella opposta gli altri mezzi dovranno percorrere l’asse a monte di via Sacramora - meglio conosciuto come “prolungamento di via Sozzi’’ - lungo via Maestri del Lavoro, Zangheri, Ceccaroni, Tombari, John Lennon, per giungere su Beltramini.