Bellaria: sorpreso al parco Giovanni Paolo II con 53 grammi di hashish e cocaina

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:25 - 03 Settembre 2020

Carabinieri (foto di repertorio).

Nella notte tra mercoledì e giovedì (3-4 settembre) i Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio, un 21enne del posto, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti. Una pattuglia ha fermato e controllato il giovane vicino al parco Giovanni Paolo II, trovandolo in possesso di 51 grammi di hashish e due di cocaina. Tutto lo stupefacente sequestrato era già diviso in dosi. L'arresto del 21enne è stato convalidato questa mattina (giovedì 4 settembre) e nel processo per direttissima il giudice ha disposto condanna a otto mesi di reclusione e a 2000 euro di multa.