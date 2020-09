Riapertura scuola: possibile consumare i pasti anche in classe. Le modalità

Attualità

Rimini

| 13:13 - 03 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Sicurezza degli alimenti, gestione dei locali mensa, norme igieniche e precauzioni nella somministrazione degli alimenti in classe, pulizia e disinfezione, precauzioni igieniche personali, formazione: "questi gli aspetti su cui il nuovo protocollo della Regione Emilia-Romagna fornisce indicazioni precise, tenuto conto della specificità rappresentata dalle mense scolastiche", spiega l'amministrazione comunale di Rimini in una nota. Il protocollo vale peraltro anche per le mense dei piccoli al di sotto dei 6 anni, e dunque anche per i nidi: in questi casi il distanziamento non è richiesto, e i bimbi sono già divisi in gruppi omogenei. Si tratta di indicazioni importanti che confermano la linea auspicata dal Comune di Rimini, ovvero quella di poter consumare i pasti anche in classe.



PASTI IN CLASSE. La Regione conferma che “si potranno studiare soluzioni alternative di erogazione, ad esempio direttamente all’interno delle aule didattiche li o direttamente sulla singola postazione/banco con utilizzo di tovagliette lavabili o monouso a seguito dello sporzionamento da parte degli addetti presso l’aula didattica, mediante utilizzo di carrelli termici, nel rispetto delle temperature e delle specifiche norme igienico-sanitarie; pulizia e disinfezione pre-operativa e operativa delle superfici a contatto. L’aula didattica, eventualmente utilizzata per la somministrazione dei pasti, deve essere opportunamente areata e pulita. Questo tipo di operazione può essere condotta prima/dopo la somministrazione del pasto”.



L’altra importante notizia contenuta nelle linee guida viene è quella che aggiunge alle mono porzioni preconfezionate, anche la possibilità di somministrazione "diretta da parte degli addetti di pasti in monoporzioni". Inoltre, misure igieniche, tra pulizia e disinfezione, per i locali e di prevenzione personale. Garanzia di un microclima “idoneo” negli ambienti e disponibilità di spray o gel e mascherine per chi manipola e distribuisce il cibo. Importanti anche le indicazioni riguardanti percorsi obbligati unidirezionali per garantire un flusso ordinato dei bambini e ragazzi individuando anche, laddove possibile, percorsi di entrata e di uscita differenziati.