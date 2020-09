Il gusto del porto: a Bellaria una due giorni dedicata al cibo e alla musica

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 12:55 - 03 Settembre 2020

Il gusto del porto a Bellaria Igea Marina il 5 e il 6 settembre.

Quattordici aree enogastronomiche e quattro punti spettacolo: si presenta così "Il gusto del porto", la due giorni che Bellaria Igea Marina dedica al Porto Canale e ai prodotti del mare.



Si parte alle ore 19,00 di sabato 5 settembre per replicare domenica 6 sempre alla stessa ora.



Oltre ai ristoranti Capitan Bagati, La Baracca e Osteria del Porto, tutti con servizio alla carta, saranno presenti gli stand del Circolo Diportisti con cozze alla marinara e fritto di pesce; il Circolo Nautico con uno stand per ogni lato del Porto dove saranno distribuiti bomboloni; lo Stand del Gruppo Feste Parrocchie preparerà il risotto alla marinara, seppia con piselli e patatine fritte; lo Stand del Marinaio curato da Fondazione Verdeblu con il supporto dei volontari di Bordonchio, sfornerà lasagnette di pesce, vongole e cozze; un altro stand di Fondazione, curato dalla Protezione Civile, proporrà spiedini di pesce in graticola, piadina con sardoncini marinati con aggiunta di radicchio e cipolla, lasagnette di pesce. Ci sarà poi uno stand dedicato ai gelati Algida, mentre per chi preferisce il gelato artigianale è presente la Gelateria Arcobaleno che avrà il suo spazio con vista porto canale. Per gli aperitivi, caffè o cocktail, il Bar Arlecchino, Non Solo Tabacco ed El Mundo Caffè saranno a disposizione; in quest’ultimo locale ci sarà in aggiunta un angolo con il cocomero. Per gustare comodamente i piatti scelti sono previsti tavoli con sedie, in aree controllate e soggette alle attuali disposizioni sanitarie, stesso discorso per gli stand: mascherine obbligatorie, distanziatori, gel disinfettante per mani, cartelli informativi. Per allietare il momento culinario, a partire dalle ore 19.30, sono previsti quattro spettacoli.



Sabato in Piazza di Capitaneria di Porto Monia Angeli con il suo swing e domenica Darma con il suo ultimo album; nell’area spettacolo angolo Via Vespucci, sabato il gruppo Fosfena eseguirà un repertorio che spazia negli anni clou della musica e domenica saranno presenti “i Re delle tradizioni” bellariesi, Gli Scariolanti. Il palco vicino a Via Rubicone prevede invece, sabato Gli Scariolanti e domenica Monia Angeli. Infine, il quarto punto previsto per gli spettacoli si terrà sulla “Signora del Mare”: la barca storica Teresina, per l’occasione ancorata nella zona di via Carducci, ospiterà sulle sue tavole, Darma al sabato e i Fosfena la domenica. A far buona compagnia alla “Signora del Mare” bellariese, altre importanti imbarcazioni storiche dei Comuni limitrofi, saranno ormeggiate lungo il porto canale durante la sera di domenica.