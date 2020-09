Daniele Silvestri in concerto all'Arena della Regina di Cattolica

Eventi

12:43 - 03 Settembre 2020

Daniele Silvestri.

Daniele Silvestri arriva domani (venerdì 4 settembre) all'Arena della Regina di Cattolica (ore 21,00) per una tappa del suo “La cosa giusta Tour 2020”, partito il 18 luglio da Villafranca. Con Silvestri saliranno sul palco i sette musicisti della sua band: Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere). Con questo tour il cantautore celebra anche i suoi primi venticinque anni di carriera presentando uno spettacolo che nasce da una narrazione di immagini e suoni, frutto di lavoro, idee e storia vissuta. La scaletta dell'evento sarà ricca di sorprese e spazierà dal repertorio più recente a quello dei primi anni. Due ore di concerto all'insegna dell'emozione e della voglia di stare insieme, con brani da cantare e ascoltare, da"Salirò" a "La paranza", in un periodo particolare. Perché, come Silvestri ha già annunciato a inizio estate sulle sue pagine social, suonare è la "Cosa giusta".



All'Arena della Regina i posti a sedere saranno numerati e distanziati. Biglietti disponibili alla cassa dalle 15, inizio concerto alle 21.