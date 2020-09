Dalla Portovida al pattinaggio, tanti eventi nel primo weekend di settembre a Misano

Eventi

Misano Adriatico

| 12:28 - 03 Settembre 2020

In attesa del doppio weekend di MotoGp, che punterà su Misano Adriatico i riflettori di tutto il mondo, si apre un altro fine settimana di eventi di intrattenimento su tutto il territorio misanese.

A segnare l’inizio del weekend, come sempre, sarà la Portovida, l’appuntamento che dalle 18:00 del venerdì anima il lungodarsena di Portoverde con mercatini, musica e artisti di strada.

Sempre domani, alle 21:30, nel Parco del Sole di Misano Brasile andrà in scena lo Spettacolo Varietà a cura di First Animazione.

First Animazione curerà anche lo spettacolo in programma sabato sera, alle 21:30, in piazza della Repubblica.

Domenica, infine, per la rassegna “Cinema sotto le stelle” nell’arena del Parco del Sole a Misano Brasile verrà proiettata la commedia “Troppo Napoletano”.

Per gli amanti dello sport, al Palasport Rossini prosegue la 44esima rassegna nazionale di pattinaggio artistico AICS.