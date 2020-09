Dinamo Pallavolo Bellaria: la Under 19 giocherà in Serie C

Sport

Bellaria Igea Marina

03 Settembre 2020

Da poco iscritta in serie B, dopo l’acquisto del titolo, la Dinamo Pallavolo Bellaria non rinuncia alla serie C.



La società del patron Pozzi tenta il doppio salto di categoria: mentre la prima squadra allenata dalla coppia Fortunati-Botteghi si cimenterà nel campionato nazionale, quella serie B abbandonata ormai da 6 anni, la formazione under 19 “salirà” in serie C con alla guida ancora Pedrelli Luigi, il condottiero che con il suo gruppo è incappato in una sola sconfitta nello scorso campionato di serie D, prima del lockdown.



Gruppo ormai storico questo della Dinamo composto da ragazzi dal 2002 al 2005, al quale si aggregheranno due nuovi acquisti: in prestito dalla Zinella Bologna arriveranno infatti Andrea Tapparo, opposto di 193 cm. classe 2003 e Dario Sgarzi, alzatore classe 2004 alto 192 cm., così da rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Mister “Pedro”.



“Sarà di certo un campionato difficile e pieno di insidie per una squadra così giovane - dice il DS Tuccelli - ma è un gruppo questo con molte qualità sia tecniche che temperamentali, si punterà ad una salvezza tranquilla senza dimenticare l’obbiettivo più grande e cioè la crescita di atleti sui quali puntiamo molto in prospettiva e che di certo rappresentano il futuro della società”.



Oltre alla serie C, Pedrelli ed i suoi ragazzi, parteciperanno al campionato under 19 nel quale avranno la possibilità di confrontarsi con i migliori pari età della regione e non solo, nutrendo l’ambizione di fare più strada possibile verso il sogno delle finali nazionali, desiderio solo sfiorato qualche anno fa in under 14 e due anni dopo, in under 16, dove, in entrambe i casi, il percorso si è interrotto proprio all’ultima tappa.



LA ROSA. Armellini, Sgarzi, Tuccelli, Sampaoli, Evangelisti, Veglió, Veneri, Crociati, Tapparo, Bandieri, Mazza, Piomboni, Sormani.