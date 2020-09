Ippoterapia per disabili, a San Giovanni tornano i corsi per bambini e ragazzi

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:23 - 03 Settembre 2020

Ippoterapia a San Giovanni in Marignano.

A San Giovanni in Marignano per il terzo anno è stata proposta l'esperienza di Ippoterapia, grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, il centro ippico di Marignano, l'associazione Davide Pacassoni e il sostegno del Lions Club Valle Del Conca. "L’esperienza è stata fortemente voluta da tutte le realtà per il grande valore terapeutico che si verifica nell’interazione con i cavalli da parte di i bambini e ragazzi con disabilità fisica e psichica", spiega l'amministrazione comunale di San Giovanni. I ragazzi iscritti, 22, provengono anche da comuni limitrofi: Montescudo Montecolombo, Riccione, Coriano, Morciano, Riccione, Cattolica, Montefiore e Misano, a testimonianza del valore dell’esperienza e della sua diffusione territoriale. "Promuovere, sostenere e creare sempre più esperienze di inclusione risulta tra le priorità di una comunità e su questo punto teniamo sempre ad impegnarci ed investire", evidenzia la giunta Morelli in una nota.