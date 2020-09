Una nuova App per vivere al meglio la MotoGp di Misano

Sport

Misano Adriatico

| 12:09 - 03 Settembre 2020

La nuova app del Misano World Circuit.

Sarà la nuova App MWC a guidare fino al proprio posto in tribuna tutti coloro che parteciperanno ai due gran premi consecutivi della MotoGP in programma al Simoncelli dall’11 al 13 settembre e poi dal 18 al 20, il Gran Premio Lenovo di San marino e Riviera di Rimini e il Gran Premio Tissot dell’Emilia-Romagna e Riviera di Rimini.



Il progetto, già in cantiere da qualche mese nel solco di un percorso di digitalizzazione dei contenuti e dei servizi disponibili potenzialmente a tutte le 650mila persone che a regime frequentano l’autodromo durante l’anno, ha visto una forte accelerazione durante il blocco delle attività causato dal lockdown.



“Ciò che è accaduto ci ha chiesto di accelerare sul progetto di realizzazione della App – spiega Andrea Albani, managing director – perché è fondamentale promuovere il processo di ritorno alla normalità nel rispetto dei protocolli di sicurezza e utilizzando gli strumenti digitali”.







La App MWC è già disponibile per i sistemi Android e Ios a questo link e offre la possibilità di pianificare in sicurezza la trasferta al Simoncelli, indirizzando i possessori dei biglietti nominativi verso il parcheggio dedicato alla tribuna scelta leggendo il Qr-code impresso sul biglietto.



Si aggiungono tutte le prescrizioni previste dal protocollo di sicurezza ‘Motogp Covid’, ma anche il virtual tour alla scoperta del circuito e l’intera offerta dei servizi.







Il progetto App MWC è stato definito in team dalla direzione Information Technology del Gruppo Colacem, proprietario del circuito e che ne conosce tutto il percorso e gli sviluppi tecnologici, con la preziosa collaborazione e conoscenza specifica della web agency di San Marino Studio99.







“Il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – commenta Enrico Curzietti, Direttore Sistemi Informativi e Telematici di Colacem – Gruppo Financo – ci permette di dare il nostro contributo ad una struttura dove la tecnologia è al top ed i requirements sono tanto sfidanti quanto stimolanti. L’impegno nella ricerca di soluzioni ICT innovative ed efficaci, caratteristica da sempre del Gruppo Financo, quest’anno ha ancora maggior valore in quanto rivolta a supportare la Safety del pubblico e di tutti gli operatori del circuito”.







Il circuito s’è avvalso dell’esperienza tecnica di Studio 99, web agency di San Marino, che si occuperà anche dello sviluppo dell’App MWC, con numerosi servizi aggiuntivi e la loro immediata fruizione.



“Da una decina d’anni – spiegano da Studio 99 – ci dedichiamo all’ambito web e dello sviluppo software. Con entusiasmo abbiamo deciso di affrontare la sfida di questa web application che consente di poter vivere l’atmosfera di MWC in sicurezza e con tutte le informazioni utili a godere pienamente dell’emozionante spettacolo. Alla fine del progetto sarà reso digitale tutto il supporto che prima veniva trasmesso dal personale in modo diretto, con ulteriori servizi innovativi”.







“E’ un progetto strategico per il futuro – conclude Albani – perché quanto accaduto ci indica un orizzonte e ci stimola ad interpretare il cambiamento inevitabile. Ciò comporta la digitalizzazione dei servizi, una più tempestiva informazione che connetta MWC con tutto l’universo che lo anima e lo rende quel grande parco dei motori che abbiamo costruito in questi anni nella Motor Valley. Un ringraziamento particolare va alla società ATE Elettronica, che da tempo ci segue con nostra grande soddisfazione nella realizzazione e nel supporto delle soluzioni di automazione realizzate ad hoc per Misano World Circuit”.