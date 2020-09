Il 9 settembre torna a Riccione il convegno nazionale di Polizia Locale e Sicurezza Urbana

Attualità

Riccione

| 11:41 - 03 Settembre 2020

Mezzi di Cisa Ecologia al lavoro.

Sede del Convegno Nazionale e della Mostra espositiva sarà ancora una volta il moderno Palazzo dei Congressi di Riccione. Comandanti, Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale, Dirigenti, Amministratori e Funzionari degli Enti Locali, si danno appuntamento alle Giornate della Polizia Locale per fare il punto sulle novità normative e per conoscere le principali novità tecnologiche a supporto dell’attività operativa.

Alla 39esima edizione, presenza massiccia di Cisa Ecologia, il Consorzio che da anni si occupa su tutto il territorio nazionale della sicurezza e della tutela dell’ambiente. Presente oggi con servizi innovativi anche su tutte le strade della Provincia di Rimini e di Forlì-Cesena. Un interlocutore unico, con tutti i suoi consorziati locali, Cisa presenterà i suoi nuovi servizi di ripristino post incidente, rimozione, bonifica, sanificazione Covid-19, offrendo un servizio a 360 gradi alle Pubbliche Amministrazioni e alle Forze dell’Ordine.

Il servizio è fornito gratuitamente a tutti gli enti proprietari delle strade

Garantirà maggiore sicurezza stradale, riduzione degli incidenti, tutela dell’ambiente e adeguato decoro urbano. I consorziati interverranno tempestivamente, post incidenti stradali, per risolvere ogni problematica.

Il numero da comporre per attivare l'intervento è 800.616.616.

Il lavoro e l'impegno del Consorzio Cisa garantiscono presenza sul territorio e reperibilità, efficienza e professionalità, versatilità e tecnologia, personale professionale e altamente specializzato munito di tutti i requisiti. Perché scegliere Cisa? Per poter contare su una vastissima squadra di consorziati dalle competenze diversificate, certificati e qualitativamente ineccepibili, per garantire un elevato standard per ogni tipologia di intervento. La Rete Cisa coordina e gestisce a 360 gradi interventi che normalmente gestirebbero più interlocutori, tutto ciò rappresenta un indiscutibile vantaggio per le Pubbliche Amministrazioni e per il cittadino. Inoltre il Consorzio Cisa attraverso i suoi gestionali è in grado di offrire la massima trasparenza e l’intera tracciabilità dell’intervento.

Lo sforzo e l’abilità di Cisa è dare un fondamentale supporto operativo a tutte le Forze di Polizia del territorio, garantire un ripristino celere della viabilità compromessa da incidente evitando ulteriori pericoli per la pubblica incolumità e creare sinergie capillari con Prefetture, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, servizio 118, Addetti alla sicurezza. Sono invitati presso gli stand Cisa anche tutti i ragazzi delle scuole che potranno chiedere ogni delucidazione sui servizi e assistere a dimostrazioni pratiche per comprendere da vicino l’importanza di attenzionare i temi inerenti l’ambiente e la sicurezza stradale.