Calcio, Asd femminile Riccione, Coppa Italia, debutto stagionale con la Jesina

Sport

Riccione

| 07:47 - 03 Settembre 2020

Il Dipartimento calcio femminile della LND ha reso noto il calendario della prima fase della Coppa Italia di Serie C.

Le romagnole scenderanno in campo, in casa, il 20 settembre alle 15.30 contro la Jesina per la prima giornata del Raggruppamento 6 che vedrà la terza incomoda Vis Civitanova osservare un turno di riposo; la seconda giornata sarà disputata il 27 Settembre alle 15:30 mentre l’ultima gara del triangolare andrà in scena sempre alle 15:30 il 4 di Ottobre.



Di seguito le dichiarazioni del dirigente Arianna Fabbri :



“Non so se giocare in casa la prima gara del girone rappresenta un vantaggio ma di sicuro per tanti motivi avremmo preferito disputare il primo incontro un pochino più avanti; le ragazze sono quasi tutte impiegate in lavori stagionali e per questo motivo sarebbe stato meglio ritardare il calendario; purtuttavia non ci lamentiamo, la cosa più importante, al momento, è ritornare a giocare su un campo da gioco e se guardiamo indietro quello che abbiamo passato ci rendiamo conto che questo evento acquista un sapore assai gradevole.

Ci aspetta una gara con tanti innesti e volti nuovi nella rosa, a partire dal mister, lo staff fino ad arrivare alle calciatrici; resta indubbio che ci piacerebbe andare avanti e sono convinto che le ragazze daranno il massimo per ben figurare nella gara di debutto stagionale, l’atteso derby con la Jesina”.