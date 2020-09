Alberto Biagini, alias Ananke lancia "Svapo" e pensa in grande

Attualità

Rimini

| 16:28 - 02 Settembre 2020

Anche il cantautore riminese Alberto Biagini, alias Ananke, ha lanciato il suo tormentone estivo reggaeton: il brano si chiama "Svapo", termine che è riferito all'atto di inalare il vapore prodotto dalla sigaretta elettronica. Ananke in passato ha partecipato a Castrocaro e all'Accademia di Sanremo ed è impegnato in questo momento nella realizzazione del suo primo albo, prodotto dalla Df Management di Denis Fabbri. "Svapo", il cui videoclip è stato girato dal videomaker Massimo Padovani, peraltro noto dj riminese, è un inno alla libertà, "un brano di impronta internazionale che ho cantato con una bravissima giovane cantante, Angie". Nel 2012 Ananke compose una canzone dedicata alla "Notte Rosa", che è stata poi utilizzata da alcune emittenti radiofoniche come colonna sonora dello spot pubblicitario del "Capodanno dell'Estate". Anche in quell'occasione Biagini realizzò un video, utilizzando alcune delle più belle immagini della festa. L'obiettivo era "raccontare la Riviera romagnola, Rimini e Riccione, che sono da sempre un punto di riferimento per il turismo".