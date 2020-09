Il Prefetto Forlenza in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Attualità

Rimini

| 16:09 - 02 Settembre 2020

Giuseppe Forlenza, questa mattina ha reso visita alle Fiamme Gialle nella caserma di via Augusto Grassi.

Mercoledì mattina, il Prefetto di Rimini, Dottor Giuseppe Forlenza, che ha assunto l’incarico lo scorso 27 luglio, si è recato in visita presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dove, dopo essere stato salutato con gli onori militari, veniva accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, incontrando - prima di visitare la Sala Operativa del Comando - gli Ufficiali alla sede ed una rappresentanza di Finanzieri in servizio nei reparti della provincia, nonché i Presidenti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Rimini e Riccione.



Nell’occasione il Comandante Provinciale ha illustrato al Prefetto le attività salienti di polizia economico-finanziaria svolte nei primi 8 mesi dell’anno dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria, dal Gruppo di Rimini e dalla Tenenza di Cattolica, a conferma dell'impegno costante che le Fiamme Gialle riminesi dedicano al controllo economico del territorio dell’intera provincia, con particolare riguardo alla lotta all’evasione fiscale, al lavoro nero, alla contraffazione, all’abusivismo commerciale in tutte le sue forme e al contrasto dei traffici illeciti a tutela dell’economia legale e dei cittadini, fornendo - con un costante presidio del territorio, in coordinamento con tutte le Forze di Polizia - un fattivo contributo di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché nei controlli - con il coordinamento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza - volti al rispetto dei divieti e delle prescrizioni previste dalle norme emanante dall’Autorità di Governo e dalla Regione Emilia Romagna per contenere la diffusione del “Covid19”.



Successivamente il Prefetto, accompagnato dal Col. Antonio Giuseppe Garaglio, si è recato presso gli ormeggi di via Sinistra del Porto per una visita a bordo dell’unità navale classe Buratti “Capitano Cultrona”, in dotazione alla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini. Durante la visita il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale (Roan), Tenente Colonnello Fulvio Nicolò Furia, ha illustrato all’Autorità prefettizia le peculiarità della missione istituzionale del comparto aeronavale del Corpo, quale unica forza di polizia di sicurezza del mare, e le principali attività poste in essere dalle dipendenti unità operative aereonavali.