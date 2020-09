Scuola, a Santarcangelo lavori per tre nuove aule didattiche all’aperto

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:22 - 02 Settembre 2020

Municipio di Santarcangelo.

Tutte le scuole elementari delle frazioni avranno un’aula didattica all’aperto. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto per la realizzazione di tre aree didattiche esterne di pertinenza delle scuole Fratelli Cervi di Sant’Ermete, Luigi Ricci di San Vito e Marino della Pasqua di San Bartolo.



«Tenendo conto che l’aula didattica della primaria Giovanni XXIII a San Martino dei Mulini è in corso di realizzazione e sarà ultimata nell’arco di due o tre settimane e che anche la scuola intercomunale di Camerano di Poggio Torriana sarà dotata di un analogo spazio esterno – commentano gli assessori Pamela Fussi (Lavori pubblici) e Angela Garattoni (Scuola e servizi educativi) – a breve tutte le scuole primarie presenti nelle frazioni, avranno a disposizione strutture didattiche dove fare lezioni all’aperto».



L’avvio di lavori per la realizzazione delle tre nuove aule – che oltre ad essere prive di barriere architettoniche potranno disporre di gazebi coperti con ombreggianti, pavimentazione in plastica riciclata, panche e tavoli – è infatti previsto entro poche settimane.



«Queste strutture, pensate prima dello scoppio della pandemia, oltre ad arricchire il patrimonio scolastico e ad ampliare gli spazi didattici all’aperto in relazione all’emergenza sanitaria Covid 19 – aggiungono gli assessori Fussi e Garattoni – permetteranno anche di sperimentare nuove modalità di apprendimento».