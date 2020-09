Nuovo Cda di Geat: "Ottimi risultati nella manutenzione delle case popolari"

Attualità

Riccione

| 13:49 - 02 Settembre 2020

Nel riquadro il presidente di Geat Selva.

E' stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione della società Geat. Membri del Cda sono Saverio Selva, Monica Corticelli, Paolo Ghinelli, Laura Albicocco e Matteo Giovanardi. Riconfermato presidente di Geat, Saverio Selva. Il direttore è Giovanni Moretti. Il Cda resterà in carica per il prossimo triennio. Un augurio e un saluto di benvenuto al nuovo Cda Geat, sono arrivati anche da parte del sindaco di Riccione, Renata Tosi. «Il nostro obiettivo è comune - ha detto il sindaco - ed è indirizzato soprattutto alle nuove generazioni avendo anche interesse nel proporre agli istituti scolastici approfondimenti sull'ambiente che portino sempre ad una maggiore sensibilizzazione alla tutela del verde e dei luoghi della comunità». Per il presidente Selva, punto fondamentale della nuova pagina della storia di Geat che si sta andando a scrivere, è il contatto con i cittadini. «Abbiamo in programma di far conoscere di più e meglio i servizi che offriamo - ha precisato Selva - perché la comunità deve avere ben chiaro quali sono i compiti di Geat, quali rientrano nelle competenze dei nostri operatori e quali invece non sono tra le nostre mansioni. Spesso si fa confusione, visto che sul nostro territorio opera anche Hera». Selva ha aggiunto: «Abbiamo intenzione di consolidare il lavoro fatto e di guardare al futuro. Stiamo già lavorando ad esempio sul progetto di ampliamento del cimitero, così come abbiamo avuto degli ottimi risultati sulla gestione della manutenzione delle case popolari».