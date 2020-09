Coriano, nel mirino la nuova antenna in via Malatesta: "grave impatto ambientale"

Attualità

| 13:40 - 02 Settembre 2020

I consiglieri di Insieme per Coriano.

Ieri sera (martedì 1 settembre), nel corso dell'ultimo consiglio comunale, il gruppo di Insieme per Coriano ha interrogato il sindaco Spinelli in merito all'installazione della nuova antenna in via Malatesta, "nonostante le proteste dei cittadini che, già nel corso di un'assemblea pubblica il 6 agosto, avevano chiesto di rivalutare una delle sei localizzazioni già sul tavolo della Giunta, compresa quella di via Circonvallazione 58, individuata inizialmente da Wind Tre Spa che, in data 12/12/2018, aveva presentato regolare pratica agli uffici comunali", spiegano i consiglieri in una nota.



La nuova localizzazione, compresa tra il Castello Malatestiano e il Cimitero, avrà – secondo gli esponenti di insieme per Coriano – un grave impatto ambientale proprio nell'unico vero luogo di importanza storica. Rischiando altresì di pregiudicare irrimediabilmente lo sviluppo turistico ed economico dell'intero territorio. Ecco perché, nonostante non vi sia alcuna preclusione in merito all'installazione di antenne sul territorio corianese, si chiede al sindaco di conoscere nei dettagli le valutazioni tecniche e di opportunità che hanno portato ad escludere gli altri siti potenzialmente idonei. “Come sempre il sindaco Spinelli, invece di dialogare, preferisce imporre forzatamente le proprie scelte”, attaccano Leonardi, Talacci, Innocentini e Paolucci. “Il rischio è quello di un impatto devastante sulla nostra città. Chiediamo quindi all'amministrazione di trovare, insieme a Wind Tre Spa, una soluzione che consenta di spostare all'antenna dall'attuale posizione proprio a ridosso del Castello malatestiano”.