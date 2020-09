Tornano i Jbees in concerto con Rimini Classica e la Corale di San Marino

Eventi

Torna in occasione della Festa della Repubblica di San Marino, "Jbees in Orchestra - Violins at the Discoteque - Il meglio della Disco Music 70/80…e non solo!".

Giovedì 3 settembre, alle ore 21.15 il campo Bruno Reffi ospiterà lo spettacolo che ha ottenuto il sold-out al Teatro Nuovo di Dogana lo scorso 5 gennaio, con un repertorio rivisto e ampliato per la speciale occasione.



Sul palco, la band dei Jbees, fra le più quotate cover band del momento, l’Orchestra Rimini Classica (12 archi + percussioni) e la Corale San Marino, (per un totale di 41 musicisti) con i special guests, Roberto Moretti (Moghe), Mario Mosca ed Emanuele Franca in un concerto rigorosamente suonato dal vivo. Ad impreziosire il cast, si aggiunge come graditissima ospite, Monica Hill, la cantante sammarinese che vanta importanti collaborazioni con artisti del calibro di Laura Pausini ed Eros Ramazzotti. Monica arriva sul palco del 3 settembre, direttamente dall’Arena di Verona, dopo una registrazione per la TV.



Ci sono tutte le premesse per festeggiare in grande, i 1720 anni della Repubblica, con uno spettacolo esclusivo, coinvolgente e colorato, ascoltando brani evergreen che abbracciano 20 anni di storia della migliore musica pop-dance.



JBO è una produzione sammarinese a cura dell’Associazione Fun4all e Jbees, con la collaborazione dell’Orchestra Rimini Classica.



Gli ingressi saranno contingentati e si assisterà al concerto esclusivamente fino ad esaurimento dei posti a sedere. E’ obbligatorio l’uso delle mascherine.



L’ingresso è a offerta libera. I proventi saranno devoluti alla Protezione Civile di San Marino, per l’emergenza COVID 19