Coriano, quasi ultimati i lavori nelle strade via Ripa Bianca e Via Monte

Attualità

Coriano

| 11:52 - 02 Settembre 2020

Lavori nelle vie di Coriano.

Sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico svolta dal Consorzio di Bonifica nell'ambito del protocollo d'intesa stipulato con il Comune di Coriano.



Quest'anno il protocollo prevede un importo di progetto di € 57.187,72 con un cofinanziamento del 10% da parte del Comune di Coriano che investirà quindi €5.718,77 euro a fronte dei 51.468,95 resi disponibili dal Consorzio di Bonifica.





I lavori sono stati svolti sulle strade vicinali ad uso pubblico via Ripa Bianca e Via Monte.







Roberto Bianchi (assessore ai Lavori Pubblici): "Si sono conclusi i lavori del Consorzio di Bonifica sulle nostre strade vicinali, per il quarto anno,, sono lavori sulla "viabilità minore" ma che risultano di grande importanza per per gli spostamenti nelle nostre frazioni."