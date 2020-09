Nuovo vicesindaco a Cattolica: è l'assessore Nicoletta Olivieri

Attualità

Cattolica

| 11:45 - 02 Settembre 2020

Mariano Gennari e Nicoletta Olivieri.

L’Assessore Nicoletta Olivieri è il nuovo Vice Sindaco di Cattolica. Il Primo Cittadino, Mariano Gennari, ha firmato il decreto di nomina con il quale le è stato conferito l’incarico. Rimangono invariate le deleghe assessorili già attribuite alla Olivieri e nello specifico: turismo, attività economiche, politiche del lavoro e dell'occupazione, grandi eventi, sport e tempo libero, decoro e arredo urbano, artigianato, fiere e mercati.



“Ringrazio il Sindaco – ha commentato la Olivieri - per il credito riposto nella mia persona e nel mio operato. Gli sono grata per l'opportunità di crescita arrivata quattro anni fa. È davvero con grande orgoglio che accetto questo ruolo indubbiamente così importante. Voglio ripagare di questa fiducia e dimostrarmi all’altezza del compito, di certo proseguirò nel lavoro per la comunità con il consueto impegno di sempre. Senso del dovere unito alla passione per il mio lavoro”.



Nicoletta Olivieri ricopre il ruolo di Assessore per il Comune di Cattolica dallo scorso agosto 2016. Ha una lunga esperienza lavorativa nel settore turistico, nel mondo alberghiero e delle agenzie di viaggi.



Il Sindaco Mariano Gennari augura un buon lavoro alla sua nuova Vice: “Diamo continuità all’azione amministrativa, la Olivieri – dice il Primo Cittadino – è un punto di riferimento per le diverse realtà del territorio. Con questo incarico lo sarà ancor di più. Conosco il suo entusiasmo in tutto ciò che fa e sono sicuro che il suo apporto sarà ancor più costruttivo per il percorso quotidiano all’interno dell’Ente pubblico”.