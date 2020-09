Sindaco di Bellaria incontra il nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Rimini

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 10:26 - 02 Settembre 2020

Il sindaco Giorgetti con i vertici della Capitaneria di Porto di Rimini.

Il Sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto martedì, presso la residenza comunale di piazza del Popolo, la visita del nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, C.F.(CP) Marcello Monaco, accompagnato nell’occasione dal comandante uscente C.F.(CP) Pietro Micheli e dal comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Bellaria Igea Marina Luogotenente Giuseppe Giliberti.



Un incontro di presentazione, in cui il primo cittadino ha dato il benvenuto sul territorio al comandante Monaco, che prenderà servizio il prossimo 4 settembre. Nell’occasione, Giorgetti ha ringraziato per la collaborazione e per il lavoro svolto nella stagione che volge al termine, sia il comandante Giliberti che il comandante Micheli, augurando a quest’ultimo buon lavoro in vista dei suoi prossimi incarichi professionali.