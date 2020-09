Morciano: pulizia sulle sponde del fiume Conca, per liberare le ciclabili dalla vegetazione

Attualità

Morciano di Romagna

| 16:19 - 01 Settembre 2020

L'intervento di bonifica del fiume Conca.

E' scattata questa mattina (martedì 1 settembre) l'operazione di pulizia e messa in sicurezza dell'alveo e delle sponde del fiume Conca ad opera del Consorzio di Bonifica. L'intervento interesserà la zona a monte del fiume fino al confine con Montefiore Conca: in programma la ripulitura completa del sottobosco di macchia con l'eliminazione delle ramificazioni secche, lo sfalcio dell'erba e la potatura di arbusti e siepi oltre alla rimozione di sterpaglie ed eventuali rifiuti. Non saranno toccate le alberature esistenti al fine di preservare gli aspetti naturalistici e paesaggistici dell'area. Le operazioni di pulizia serviranno da un lato a ridurre sensibilmente il rischio di potenziali incendi, dall'altro a preservare il decoro del fiume Conca e dei percorsi ciclopedonali che si trovano lungo le sue sponde. Allo stesso tempo l'intervento si rende necessario poiché, con l'arrivo della stagione autunnale e del maltempo, cespugli e tronchi divelti potrebbero diventare un ostacolo naturale, contribuendo all'ingrossamento del fiume e quindi a determinare possibili situazioni di pericolo. Da parte dell'amministrazione comunale va un ringraziamento, per il prezioso lavoro sul territorio, al Consorzio di Bonifica, che provvederà anche alla pulizia e all'asfaltatura di via Santa Lucia.