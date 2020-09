Ciclista investito da un'auto sulla Tolemaide, è gravissimo al "Bufalini"

Cronaca

Rimini

| 15:15 - 01 Settembre 2020

La bici distrutta dall'incidente.



Prima del sinistro avvenuto a Viserba, intorno alle 12, a Rimini si è registrato un altro grave incidente sulla via Tolemaide a Torre Pedrera. Alle 11 il personale del 118 è intervenuto con l'eliambulanza per soccorrere un 69enne in sella a una bicicletta, coinvolto nel sinistro con un'automobile Opel Astra e un autocarro. Tutti i mezzi viaggiavano in direzione monte-mare. La bici è andata distrutta, mentre le condizioni del cicloamatore sono apparse subito grave ai soccorritori, che hanno richiesto il ricovero all'ospedale Bufalini con l'elicottero. L'uomo è ora ricoverato in prognosi riservata. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale.