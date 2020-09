Vecchia conoscenza della Polizia girava in auto con 2 grammi di cocaina: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:45 - 01 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Un 47enne albanese è stato arrestato ieri pomeriggio (lunedì 31 agosto) dalla Polizia di Rimini, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Una pattuglia della Squadra Mobile ha incrociato l'uomo, già noto per i precedenti di Polizia, mentre era alla guida della sua automobile per una via di Rimini. E' stato fermato per accertamenti e dalla perquisizione del veicolo, all'interno del portacenere, sono spuntati fuori quattro involucri con oltre 2 grammi di cocaina. Nella successiva perquisizione domiciliare è stato invece sequestrato un bilancino di precisione.