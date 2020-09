Riccione: il sindaco incontra Capitaneria di Porto e Polizia

Attualità

Riccione

| 14:32 - 01 Settembre 2020

Incontro tra il sindaco di Riccione Tosi e i vertici della Guardia Costiera.

Questa mattina (martedì 1 settembre), il sindaco di Riccione, Renata Tosi, ha salutato gli agenti della polizia di Stato che hanno prestato servizio al Commissariato estivo di Riccione e i poliziotti della Polizia Ferroviaria, che hanno intensificato e assicurato i controlli alla Stazione durante l'estate. Il sindaco ha ringraziato i corpi di polizia per il duro lavoro in quest'estate particolarmente intensa che ha visto gran parte del lavoro di pubblica sicurezza dedicato al rispetto dei protocolli anti Covid.

Ieri (lunedì 31 agosto) il sindaco in municipio ha incontrato il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Rimini, C.F.(CP) Marcello Monaco, accompagnato dal comandante uscente C.F.(CP) Pietro Micheli e dal comandante dell'Ufficio Marittimo di Riccione Antonio Marinelli. Un incontro di presentazione in cui il sindaco ha dato ufficialmente il benvenuto in provincia al comandante Monaco, che prenderà servizio il prossimo 4 settembre, e ha ringraziato per il lavoro svolto il comandante Micheli.