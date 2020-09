Trasporto scolastico, Misano rassicura: "stiamo definendo le modalità del servizio"

Attualità

Misano Adriatico

| 14:26 - 01 Settembre 2020

L'assessore Maria Elena Malpassi.

Il vicesindaco di Misano Adriatico, Maria Elena Malpassi, si dice soddisfatta per le linee guide sul trasporto scolastico diramate nella giornata di ieri (lunedì 31 agosto): "finalmente un quadro più chiaro su cui lavorare per definire le modalità di svolgimento del servizio in vista dell’imminente inizio del nuovo anno scolastico". Il vicesindaco rassicura la cittadinanza: gli uffici comunali sono al lavoro per fornire risposte precise a tutti gli interrogativi, per garantire il trasporto scolastico sicuro a tutti i bambini residenti nel comune di Misano Adriatico. Sono oltre 200 le domande presentate nei termini stabiliti e, alla luce delle capienze consentite, spiega il vicesindaco, "definiremo quanti bambini potranno salire a bordo dei quattro mezzi impiegati".



"Entro questa settimana riprogrammeremo il servizio, ma ci tengo a rassicurare i genitori: sarà fatto il possibile per accontentare, nel rispetto del regolamento esistente e in accordo con il gestore del servizio, tutte le richieste pervenute nei tempi e, possibilmente, anche quelle presentate oltre la scadenza”, chiosa il vicesindaco Malpassi.