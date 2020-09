FOTO Blitz nel negozio e nel laboratorio di scarpe false: sequestrate 500 paia di Hogan contraffatte

Cronaca

14:19 - 01 Settembre 2020

Scarpe del brand Hogan vendute al prezzo stracciato di 49 euro, invece che a 180 euro. La Guardia di Finanza di Rimini è intervenuta in un negozio di Bellaria Igea Marina il cui titolare, poi denunciato e ora indagato per vendita di prodotti contraffatti, reclamizzava la vendita di queste scarpe con cartelli posizionati sulla vetrina del negozio. Gli accertamenti della Finanza hanno permesso di risalire anche al luogo di approvvigionamento: un'abitazione alla periferia di Montegiorgio, nel fermano, dove era allestito un laboratorio. Qui erano prodotte le scarpe vendute nel negozio di Bellaria Igea Marina. Le "fiamme gialle" hanno sequestrato 500 paia di Hogan contraffatte, accessori e componenti di pelle riproducenti la “H” e le “fustelle” in metallo per il taglio del pellame, occorrenti per riprodurre la “H” del marchio. Il titolare del laboratorio artigianale, anch'egli denunciato, con una notevole abilità artigianale affiggeva il marchio, battendo con il martello sugli stampi in metallo.