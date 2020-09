VIDEO Schianto choc in scooter contro un'auto, poi il volo sull'asfalto: è grave

Cronaca

Rimini

| 14:01 - 01 Settembre 2020

Grave incidente avvenuto questa mattina (martedì 1 settembre), intorno alle 12, a Viserba di Rimini. Un uomo, le cui generalità non sono ancora note, si è schiantato con il suo scooter Scarabeo contro una Toyota Aygo, condotta da una ragazza. L'automobile procedeva in direzione mare-monte sulla via Marconi, quando ha svoltato a sinistra verso piazza Fratelli Rosselli, attraversando l'altra corsia di marcia, dalla quale sopraggiungeva lo scooter, che viaggiava in direzione opposta. Lo scontro è stato violento, lo scooterista ha fatto un volo di 6-7 metri, rovinando sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e il personale del 118, con ambulanza e automedicalizzata. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in eliambulanza, in codice di massima gravità,