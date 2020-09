Basket: i Titans al lavoro dal 14 settembre. Davide Macina sarà anche preparatore atletico

Sport

Repubblica San Marino

| 13:23 - 01 Settembre 2020

Davide Macina in azione sul Parquet con la maglia dei Titans.

Doppia news per il mondo Titans: in primis la data d’avvio della preparazione, fissata per lunedì 14 settembre. Sarà quel giorno che la Pallacanestro Titano, allenata da coach Porcarelli, scenderà in campo tutta assieme per la prima volta. Obiettivo cominciare a conoscersi, mettere benzina nelle gambe e cominciare a costruire i meccanismi per la nuova stagione.



La seconda notizia riguarda Davide Macina, che oltre a essere un punto fermo imprescindibile in campo, in questo 2020/2021 sarà anche preparatore atletico della squadra. Davide, laureato in Scienze Motorie e Sportive, è già preparatore da qualche anno e tra qualche giorno comincerà il suo percorso con i Titans.