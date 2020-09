Calcio RSM: La Fiorita si rinforza a centrocampo con l’arrivo di Matteo Gasperoni

Sport

Repubblica San Marino

| 13:19 - 01 Settembre 2020

La maglia de La Fiorita.

A pochi giorni dall’avvio della nuova stagione si aggiunge un altro tassello alla rosa gialloblù. Il diesse Gian Luca Bollini ha infatti trovato l’accordo per portare sul Titano il centrocampista classe ’98 Matteo Gasperoni. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, Gasperoni è stato poi acquistato dall’Atalanta, dove ha giocato in pianta stabile nella Primavera, allenandosi anche con la prima squadra.

Il ritorno a Cesena, in Serie B, è stato condizionato da un infortunio. In seguito il giocatore ha vestito le maglie di Savignanese, Castrocaro e Diegaro.

L’arrivo di Gasperoni, che si aggregherà al gruppo da giovedì, si somma alle importanti conferme di Andrea Brighi e Andrea Grandoni, che dopo l’esperienza in Europa League hanno deciso di restare in gialloblù per tutta la stagione.

“Con Gasperoni – commenta il direttore sportivo Gian Luca Bollini – aggiungiamo un altro tassello importante ad una rosa molto competitiva. La qualità dell’organico si è vista nella sfortunata sfida di Europa League, che ci ha visti perdere solo all’89’. Con qualche settimana di preparazione in più sulle spalle credo che sarebbe potuta andare diversamente. Ci fa molto piacere che Brighi e Grandoni abbiano sciolto le riserve e abbiano deciso di rimanere con noi per l’intera stagione. Con una rosa sicuramente ringiovanita rispetto agli ultimi anni crediamo di aver consegnato a Nicola Berardi un organico di prim’ordine per puntare a vincere”.