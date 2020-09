Alla Colonia Bolognese di Rimini si celebrano le grandi vittorie dell'Italia ai mondiali

Eventi

01 Settembre 2020

Mondiali di calcio 2006: Cannavaro alza la coppa del mondo vinta dagli azzurri.

Nel corso della vita ci sono serate che non si possono dimenticare. Di quelle serate si ricordando il luogo, la compagnia, il clima e spesso perfino il profumo dell’aria. Normalmente sono serate estive, a volte primaverili, ma spesso sono serate sportive. Chiunque conserva il ricordo, più recente o meno, di una serata estiva trascorsa guardano la Nazionale Italiana in buona compagnia. Lo sport spesso richiama ricordi, richiama alla mente di tutti qualcosa che viene piacevolmente vissuto una seconda volta, un déjà vu.



L’estate 2020 volge ormai al termine. Un’estate particolare, anomala, in un anno che sta sicuramente cambiando anche il modo in cui viene vissuto lo sport, dagli addetti ai lavori ma anche da parte dei tifosi. In questo momento che continua ad essere delicato per tutti gli sportivi a causa del persistere della pandemia Covid-19, c’è anche chi ha pensato di portare un sorriso agli appassionati, organizzando una serata di condivisione sportiva e che si appresta a essere emozionante.



L’idea di Sportellate - noto sito web di opinione sportiva, indipendente e autofinanziato, diretto da Lorenzo Lari - con la preziosa collaborazione dell’Associazione Italiana Calciatori - AIC - e Il Palloncino Rosso è quella di provare a colmare, almeno in parte, questa anomala estate 2020 privata degli Europei di calcio e delle Olimpiadi di Tokyo, i due grandi eventi sportivi che avrebbero dovuto svolgersi tra giugno e agosto.

Notti Mondiali si appresta a essere un evento di sport, di compagnia, di serenità, di condivisione, di cultura sportiva, di passione e di forti emozioni.



L’evento, che si terrà venerdì 4 settembre alle ore 21.00 presso l’affascinante location della Colonia Marina Bolognese di Rimini, avrà la straordinaria partecipazione di Gianluca Zambrotta, campione del mondo 2006 e storico terzino della Juventus, Matteo Marani, noto giornalista sportivo di Sky Sport, Umberto Calcagno, Vice Presidente vicario Associazione Italiana Calciatori, Roberto Boninsegna, vicecampione del mondo che sarà presente in collegamento video e Sara Galli, attrice.



Gli ospiti racconteranno tre fra le più importanti partite giocate dalla Nazionale Italiana, ripercorrendo aneddoti e momenti chiave:

Italia-Germania 1-1 (4-3 d.t.s.), mondiale 1970

Italia-Brasile 3-2, mondiale 1982

Italia-Francia 1-1 (5-3 d.c.r.), mondiale 2006



Notti Mondiali è una serata di sport a ridosso del lungomare della città di Federico Fellini, in cui verrà data la possibilità a tutte le persone interessate di rivivere le emozioni di tre partite storiche della Nazionale Italiana attraverso il racconto diretto di alcuni protagonisti di quelle storiche imprese.Ingresso all’evento sarà gratuito.