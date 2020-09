Al giardino di casa o al parco: ecco la nuova We Free Run di San Patrignano

Sport

Coriano

| 13:06 - 01 Settembre 2020

Immagine di una precedente edizione della We Free Run.

Liberi di correre, liberi di vivere. Torna, ma in una veste inedita, la WeFree Run, la corsa non competitiva a sostegno del progetto di prevenzione WeFree di San Patrignano. Dopo il successo degli scorsi anni, anche in questo 2020, nonostante la pandemia, la Comunità ha voluto portare avanti la manifestazione. La settima edizione si annuncia però totalmente rinnovata e si svolgerà con una nuova modalità: sarà una virtual race a distanza per i runner, gli amanti del walking e per tutti coloro che vogliono testimoniare il proprio supporto alla comunità, che potranno correre dal 5 settembre al 19 settembre sul tracciato che preferiscono. I 1200 ragazzi di San Patrignano invece correranno la mattina di domenica 20 settembre all’interno della comunità e al termine si terranno in diretta facebook tutte le premiazioni.



«Partecipare alla WeFree Run significa condividere un’idea sana di sport, abbracciare una vita libera da ogni dipendenza, scegliere stili di vita positivi e offrire un sostegno concreto alla comunità – spiega il presidente di San Patrignano Alessandro Rodino Dal Pozzo – Per i nostri ragazzi la corsa è un modo salutare di trascorrere il loro tempo libero e ci auguriamo siano davvero tante le persone che vorranno aderire alla nostra iniziativa, correndo idealmente al fianco dei nostri giovani».



Anche quest’anno il programma della WeFree Run, resa possibile grazie al sostegno di Aon, Despar, Cimberio e Kappa, propone sia la gara podistica non competitiva di 12 chilometri, sia la camminata di 3,5 chilometri. Le iscrizioni sono aperte sul sito run.wefree.it, con una donazione minima di 10 euro a persona a sostegno della Comunità e delle attività di prevenzione del progetto WeFree. Ogni iscritto riceverà il kit digitale dell’evento, con materiali informativi, gadget e giochi.



I partecipanti alla podistica in modalità virtual run potranno correre da questo sabato 5 settembre a sabato 19 (entro le ore 12) sul tracciato che preferiscono: nel parco vicino a casa, in spiaggia, su un sentiero in montagna, sul tapis roulant in palestra, purché nel rispetto delle limitazioni sociali dovute all'emergenza coronavirus.

Tutti gli iscritti alla corsa riceveranno il link ad un modulo online da compilare con il proprio miglior tempo per la classifica finale, allegando uno screenshot o una fotografia del cronometro e contachilometri. I vincitori riceveranno un pacco con i prodotti enogastronomici di San Patrignano e un premio dello sponsor. La premiazione si svolgerà in diretta sui social media dell’evento domenica 20 settembre, al termine della corsa live in Comunità.



Si può sostenere San Patrignano anche partecipando alla camminata, che si potrà svolgere in un qualsiasi giorno dal 5 al 20 settembre, sempre su un percorso a scelta. E’ sufficiente indossare qualcosa di arancione, andare a camminare con la famiglia o gli amici e condividere una foto sui social usando l'hashtag #wefreerun20.