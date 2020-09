Rocca di Luna: gli eventi della seconda giornata, domenica 6 settembre

Eventi

| 12:54 - 01 Settembre 2020

Meri Inthehoop, tra le protagoniste di Rocca di Luna.

Il fascino della luna che illumina l'antico borgo, la magia del cinema e lo spettacolo della maestosa Rocca Malatestiana a fare da sfondo. Saranno questi gli ingredienti principali della 27esima edizione di Rocca di Luna, tradizionale appuntamento dell'estate in Valconca, che torna nella cornice di Montefiore Conca dal 5 al 6 settembre prossimi.



Un'edizione, quella 2020, che celebra la Settima Arte, il mondo del cinema nelle sue mille sfaccettature. E non potevamo scegliere occasione migliore se non l’anno della commemorazione del centenario della nascita del celebre cineasta riminese, Federico Fellini. L’intero borgo antico di Montefiore Conca, premiato come uno dei borghi più belli d’Italia, per due giorni si vestirà dunque di cinema, arte e spettacoli e diventerà palcoscenico di concerti, video arte, incontri, mostre, proiezioni che incanteranno grandi e piccini, con la direzione artistica di Joseph Nenci.



Non mancheranno i tradizionali mercatini di artigianato locale, espositori di moto e auto d’epoca, artisti di strada, ristoranti e stand enogastronomici.

Nei due giorni di Rocca di Luna sarà possibile ammirare dalle 17.00 alle 24.00 le mostre di Alice Tamburini, Chris Morri, Alessando Piras, dell’Associazione Artistica SCultura di Riccione e Associazione Montemaggiore Arte di Montefiore Conca; visitare book corner della casa editrice Il Cerchio e Mondadori di Morciano di Romagna e scoprire l’affascinante Rocca con tour guidati.

Il tutto nel segno della sicurezza: in vista dell'evento è stato infatti predisposto un rigoroso protocollo per quanto riguarda distanziamento, uso delle mascherine e sanificazione.