Agosto da boom per il noleggio di monopattini a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:43 - 01 Settembre 2020

Passanti in monopattino al parco del mare di Rimini.



«E’ un successo senza precedenti quello registrato nel corso di quest’ultimi mesi estivi dall’uso dei monopattini elettrici in sharing ad un anno dalla loro introduzione nel territorio comunale », commenta con soddisfazione l'assessore alla mobilità del Comune di Rimini, Roberta Frisoni., Il picco si è registrato nel mese di agosto appena concluso sia in termini di noleggi che di km percorsi, 270.000 percorsi da 140.000 utenti. «Un utilizzo che consente di calcolare complessivamente in circa 200 le tonnellate di CO2 risparmiate e che consente di posizionare Rimini come una delle realtà dove la sperimentazione di questa forma di mobilità sta ottenendo un maggior successo crescente». Il gestore Lime, che divide con Bird i mille mezzi elettrici che compongono la flotta complessiva disponibile per il territorio di Riimini, ha calcolato dal 1 gennaio ad oggi 233.300 corse effettuate, per complessivi 430.000 km percorsi. Un viaggio medio si sviluppa sulla distanza di 1,30 km e ha una durata media di 9 minuti, in linea con l’utilizzo da ‘ultimo miglio’ per cui è pensato questo tipo di servizio.