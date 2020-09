Rimini: la ciclabile di via Roma sarà conclusa entro febbraio 2021

Attualità

Rimini

| 12:32 - 01 Settembre 2020

Rendering della ciclabile di via Roma.

Sono ripartiti nella giornata di ieri (lunedì 31 agost) dall’area della stazione i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di via Roma, che unirà la stazione ferroviaria all’ospedale “Infermi”. Un intervento che andrà a completare quello che è un asse portante della Bicipolitana tra due poli strategici della città, collegandosi a sud con l'asse che conduce a Miramare e a nord, con quello in corso di realizzazione tra la stazione ferroviaria, San Giuliano e Rivabella, collegandosi all’altezza del ponte su via Roma con l’anello verde e da lì al mare e al resto della città.



E’ una fase preparatoria quella dei lavori ripresi ieri, concentrata, prima della posa dei cordoli di delimitazione della pista, sugli interventi di predisposizione sia dell’impianto di illuminazione – che a fine intervento sarà completamente sostituito – sia sulle piazzole delle fermate.



L’intervento, la cui conclusione è prevista per la fine del prossimo mese di febbraio prevede un collegamento ciclabile a due corsie per ogni senso di marcia, lungo 2 km e 710 metri che correrà in sede propria sul lato mare della via Roma. Il costo complessivo dell’investimento ammonta a 700mila euro ed è coperto per il 50% (350mila euro) dalla Regione Emilia Romagna grazie al “Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020”, il bando regionale per la promozione della mobilità ciclistica nel quale il Comune di Rimini ha ottenuto il massimo del contributo possibile.