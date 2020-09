Cronaca

San Clemente

| 12:22 - 01 Settembre 2020

Arrestato perché trovato in possesso di 14 grammi di cocaina, era finito ai domiciliari. Un 30enne di origine albanese è stato arrestato a San Clemente dai Carabinieri di Morciano. L'uomo non ha rispettato per diverse volte le imposizioni relative ai domiciliari. Diverse volte era stato trovato fuori dall'abitazione in compagnia di pregiudicati. Si trova ora in carcere a Rimini.