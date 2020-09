San Marino: scomparso ex presidente FSGC Marino Bronzetti

Sport

Repubblica San Marino

| 12:22 - 01 Settembre 2020

Foto di repertorio FSGC.

È con tristezza e profondo cordoglio che la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio tutta, dal Consiglio Federale a dipendenti e collaboratori, si stringe attorno alla famiglia Bronzetti per la perdita del caro Marino – già presidente della Federcalcio di San Marino nel periodo 1978-79. Subentrato al dimissionario Marino Serra, lasciò in consegna a Marino Casadei. Benché la sua presidenza risulti come la più breve in termini temporali, proprio con Bronzetti al vertice della FSGC venne avviato un piano di rilancio del settore giovanile sammarinese che – tanto a livello di giocatori che di allenatori – avrebbe finito per formare alcuni tra i punti fermi dell’attività internazionale della Nazionale di San Marino. Alla famiglia dell’ex Presidente Marino Bronzetti va l'affetto e le più sentite condoglianze della FSGC.