Si era masturbato davanti ad un minore, arrestato 30enne di Riccione

| 12:19 - 01 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Maniaco pregiudicato colpevole di violenza sessuale nei confronti di minori, arrestato dai Carabinieri di Riccione. Un 30enne residente a Riccione è stato arrestato lunedì dai militari su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Rimini. L'uomo nel 2006 era stato beccato dai Carabinieri, dopo essersi masturbato davanti ad un minore in centro a Riccione. Nel 2019 era stato protagonista di un altro fatto di cronaca: all'interno di un ascensore di un hotel riccionese, aveva palpeggiato le parti intime di un altro minore. L'uomo è in carcere e deve scontare una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale.