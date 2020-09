Riccione: positiva al Coronavirus giocatrice di padel, avviato il tracciamento dei contatti

Attualità

Riccione

| 10:54 - 01 Settembre 2020

Una giocatrice che stava partecipando domenica a Riccione ai campionati italiani di padel è risultata positiva al Coronavirus. Sebbene asintomatica, il torneo è stato sospeso, gli spettatori sono stati allontanati e sono stati tracciati i contatti. La vicenda, raccontata dalla stampa locale, è avvenuta domenica sera, quando si stavano disputando le finali del campionato italiano outodoor al Sun Padel di Riccione. La ragazza si era sottoposta al tampone in Lombardia dopo essere rientrata dalla Spagna. Quando le è stata notificata la positività al tampone ha avvertito subito gli organizzatori che hanno così annullato la finale di doppio misto, ultimo evento in programma del campionato. Senza parlare del caso, ma limitandosi a una giustificazione per motivi organizzativi per non creare allarmismo, è stato fatto uscire il pubblico sugli spalti e non è stata fatta la premiazione. Gli organizzatori hanno stilato una lista delle persone che potrebbero aver avuto un contatto con la giocatrice e informato l'Ausl Romagna. Al torneo hanno partecipato 103 coppie.