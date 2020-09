Rimini, cumuli di rifiuti pericolosi davanti ai cassonetti. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 09:24 - 01 Settembre 2020

Cassonetti invasi da immondizia all'esterno.

Sacchi fuori dai cassonetti, materiale edile e vetro abbandonati davanti ai bidoni della raccolta di plastica e carta. E' quanto accade a Rivazzurra immortalato dalle immagini inviate da un nostro lettore. Il rischio non è solo ambientale ma anche "fisico" per chi decide di conferire correttamente i rifiuti, che può procurarsi ferite nel tentativo di avvicinarsi ai cassonetti.

"Rivazzurra, qui è sempre così! Villaggio del Sole o villaggio del terzo mondo?" scrive il nostro lettore.











