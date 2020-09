Sgominata banda responsabile di assalti al bancomat, tra gli arrestati un brindisino residente a Rimini

Cronaca

Emilia Romagna

| 08:12 - 01 Settembre 2020

Bancomat.

Una banda specializzata negli assalti esplosivi agli sportelli bancomat è stata sgominata a Bologna al termine di due indagini, condotte dalla squadra Mobile della Polizia e dai Carabinieri della compagnia Borgo Panigale con l'operazione 'Metodo Giulietta', così chiamata per il modello di auto utilizzata per i furti. Sette persone, di età compresa fra i 24 e i 71 anni, sono state arrestate. Durante le perquisizioni ad alcuni dei componenti della banda è stato sequestrato materiale esplodente, tra cui una 'marmotta' pronta all'uso. Tra gli arrestati anche un brindisino 30enne residente a Rimini era incaricato dei sopralluoghi. E' stato poi allontanato dal gruppo a causa di scontri con il capo. Gli indagati rispondono a vario titolo di concorso in furto aggravato e detenzione di esplosivi. Al gruppo sono attribuiti tre assalti: uno del 22 agosto in un'agenzia Banca di Imola (bottino sui 10mila euro) e due tentati fra luglio e agosto in provincia di Bologna e un altro in una banca di Lunano in provincia di Pesaro Urbino.