Calcio Promozione: Novafeltria, lascia l'allenatore Fratta

Sport

Novafeltria

| 18:07 - 31 Agosto 2020

Mirco Fratta sulla panchina del Novafeltria durante l'amichevole di sabato con la Sammaurese.

Le strade di Mirco Fratta e del Novafeltria si separano consensualmente. Lo comunica la società gialloblu: "Mirco Fratta ha lasciato l'incarico in modo consensuale, dopo averlo accettato con grande motivazione, ma anche aspettative, sovrastimando la mole di lavoro che richiede un campionato di Promozione e impossibile da conciliare con gli impegni lavorativi e familiari, suoi personali. Fratta lascia il Novafeltria da tifoso, augurando il meglio alla società. Allo stesso modo la società ringrazia Mirco per il grande impegno profuso in queste due settimane, augurandogli le migliori fortune professionali e sportive". L'allenamento di questa sera (lunedì 31 agosto) sarà diretto dal tecnico della Juniores Giovanni Lasagni e da Oscar Bianchi, responsabile tecnico del settore giovanile.