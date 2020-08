FOTO Ciclismo: Giro d'Italia Under 23 da Riccione, il sindaco da il via alla tappa

Sport

Riccione

| 16:43 - 31 Agosto 2020

Partenza giro Under 23 da viale Ceccarini di Riccione, foto Daniele Casalboni.

Questa mattina (31 agosto) alle 12.30 la terza tappa del Giro d'Italia Under 23 è partita da Riccione da Viale Ceccarini. Alla partenza hanno portato un saluto il sindaco di Riccione, Renata Tosi e l'assessore al Turismo, Stefano Caldari. Tra le squadre a Riccione oggi anche l'under 23 Enit "a dimostrare - ha sottolineato il sindaco di Riccione - che queste manifestazioni sono molto importanti nel mondo dello sport, sia per i giovani che per il turismo". L'appuntamento di Riccione è stato postato anche sulla pagina Facebook di Enit. "Promuovere le bellezze dei territori italiani attraverso la lente del ciclismo - si legge -. E' questo l'obiettivo che accomuna Enit e il Giro d'Italia U23. Al termine della seconda tappa del #Girounder23 Gradara-Riccione la maglia multicolore ENIT, che premia il leader della classifica combinata, è stata assegnata a Alejandro Ropero Molina, già leader della classifica generale e detentore della maglia rosa. La maglia, che identifica il ciclista più completo in gara, è simbolo dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e dell'unicità delle bellezze del nostro Paese".