Coronavirus San Marino, più cinque casi dallo scorso 25 agosto, 13 positivi attivi

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:26 - 31 Agosto 2020

Coronavirus, i dati di San Marino del 31 agosto.

L’istituto per la Sicurezza Sociale ha comunicato l’aggiornamento dei dati dell’epidemia da Covid-19 nella Repubblica di San Marino. I casi totali in Repubblica sono 715 (+5) di cui: 13 i positivi attivi, 42 i decessi e 660 (+2) i guariti.

Rispetto all’ultimo aggiornamento del 25 agosto, si registrano 5 nuovi casi di infezione dal virus Sars-CoV-2 in isolamento al proprio domicilio. Le quarantene attive sono in totale 36. Alla data del 30 agosto 2020 risultano eseguiti 6.865 tamponi e 20.839 test sierologici.