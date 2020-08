Raffiche di vento e caduta rami, Gioenzo Renzi: "Serve manutenzione"

Attualità

| 16:20 - 31 Agosto 2020

Grosso ramo del platano sul marciapiede di viale Cesare Battisti.

"La caduta degli alberi o dei loro rami sulle strade, marciapiedi, auto, come avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsa è causata non solo dalle raffiche di vento ma anche dallo stato di precarietà e di trascuratezza delle piante". Lo afferma il consigliere comunale di Rimini Gioenzo Renzi dopo i problemi verificatisi nella notte in città a causa del forte vento.



La conferma, fra tanti crolli annunciati, è il grosso ramo del platano schiantatosi sul marciapiede di viale Cesare Battisti - continua Renzi - Non c’è bisogno di essere un arboricoltore, basta guardare il platano e constatare le sue cattive condizioni di salute con i lunghi e pesanti rami sorretti precariamente dal tronco tra buchi, marciume, malattie e precedenti lesioni. Sono almeno 30 i platani sul centinaio del Viale della Stazione che “vegetano” in queste condizioni senza cure e controlli. Sono anni che in Consiglio Comunale interrogo ripetutamente l’ Amministrazione Comunale e in particolare l’Assessore all’Ambiente per chiedere la cura degli alberi in quello che era il Giardino della Stazione, all’ingresso di Rimini, abbandonato al degrado. Nessuno interesse, o intervento della Amministrazione Comunale. Il braccio destro di Anthea, come sempre avviene, si limita a portare via l’ingombrante ramo caduto a terra, senza pensare alle possibili cure degli alberi danneggiati. Per l’Amministrazione Comunale è sempre colpa del vento".