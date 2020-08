Rimini: si è spento Massimo Fellini titolare dello storico forno in città

Attualità

Rimini

| 16:03 - 31 Agosto 2020

Nel riquadro lo storico fornaio Massimo Fellini.

E’ scomparso, dopo aver lottato a lungo con una malattia, Massimo Fellini, titolare dell’omonimo panificio in Corso d’Augusto a Rimini, all’età di 65 anni. L’attività di famiglia era stata avviata nel 1948, attualmente dietro al bancone, oltre a Massimo, c’era il fratello Fabio. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 1 settembre, alle 9 nella chiesa di Sant’Agostino in via Cairoli a Rimini. Questa sera alle 20,30 il rosario.



Il cordoglio del sindaco di Rimini, Andrea Gnassi che affida il suo ricordo alla bacheca di Facebook: “Se ne è andata una persona che conoscevo bene. Un amico, uno di quei riminesi per bene che con il loro lavoro, lavoro quotidiano, hanno dato e danno un contributo fondamentale alla vita e alla storia della nostra comunità. Per questo esprimo il mio cordoglio e mi stringo alla famiglia di Massimo Fellini”.